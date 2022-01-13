РИАМО - 13 янв. Посетители 96 столичных центров госуслуг могут оформить биометрический загранпаспорт на 10 лет с помощью криптокабин, это позволяет избежать предварительной записи и участия сотрудников МВД России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Воспользоваться такой услугой можно в 70% центров госуслуг — в 96 офисах», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, криптокабины появились в центрах госуслуг в 2020 году. В них можно отсканировать данные, сделать снимок и отправить в МВД. Готовый биометрический загранпаспорт посетители получают у сотрудников офисов «Мои документы» в удобное время.

В большинстве случаев москвичи могут получить биометрический загранпаспорт через месяц после оформления. Гостям столицы документ становится доступен через три месяца. Для заявителей старше 14 лет сумма госпошлины составляет 5 тыс. рублей.

Офисы «Мои документы» работают каждый день с 8:00 до 20:00. Флагманские центры открыты с 10:00 до 22:00.