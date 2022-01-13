РИАМО - 13 янв. За истекшие сутки в мире зарегистрировали почти 3,4 млн новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель является рекордным, сообщает Газета.ru.

Также за последние 24 часа умерли 7 735 пациентов с подтвержденным коронавиурсом.

По последним данным, с начала пандемии в мире зарегистрировали более 312 млн зараженных, умерло более 5,5 млн пациентов.

Врачи рекомендуют прививаться от инфекции. Это поможет сохранить здоровье и спасти жизнь.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>