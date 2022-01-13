РИАМО - 13 янв. Пробки в 7 баллов из 10 возможных ожидаются в четверг на столичных дорогах, на данный момент загруженность оценивается в 3 балла, ссообщает пресс-служба московского Дептранса.

Движение будет затруднено в основном в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

Причиной заторов могут стать дорожные работы, которые сейчас проводятся на 85 км, 90 км МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте.

В вечерний час пик для поездок по городу лучше пользоваться общественным транспортом. Это позволит сэкономить время.