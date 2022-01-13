РИАМО - 13 янв. Цифровой сервис «Ньюс2» помог врачам столичных стационаров и резервных госпиталей оценить состояние здоровья более 200 тыс. пациентов с коронавирусом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С помощью сервиса специалисты провели мониторинг состояния более чем 200 тысяч пациентов почти 4 млн раз.

Цифровой сервис «Ньюс2» помогает определять возможные риски ухудшения состояния пациентов. Кроме того, с его помощью врачи могут оценить эффективность терапии. Сервис интегрировали с ЕМИАС, что позволило сделать результаты оценки состояния больного доступными врачам с любого рабочего места.

Чаще всего к возможностям сервиса «Ньюс2» прибегали в медицинском комплексе в Коммунарке и в резервных госпиталях в конгрессно-выставочном центре «Сокольники». Цифровые сервисы упрощают работу врачей, которые принимают окончательное решение по вопросам лечения пациентов.

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