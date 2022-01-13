РИАМО - 13 янв. Из-за происшествий в учебных заведения страны глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил вернуть контроль за за оружием и патронами из Росгвардии в МВД, сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас эта инициатива находятся на этапе межведомственного обсуждения. Также Бастрыкин заявил о важности усиления мониторинга интернета на предмет экстремизма и терроризма.

«Анализ причин и условий совершения ряда преступлений позволяет сделать вывод о необходимости принятия дополнительных мер для защиты национального информационного пространства», — сказал он.

В 2021 году в России произошло несколько случаев нападения стрелков на образовательные учреждения. Так, 11 мая 2021 года в Казани после нападения 19-летнего Ильназа Галявиева на гимназию №175 погибли 9 человек, еще 21 человек пострадал. А 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров пришел с оружием на территорию Пермского госуниверситета. В результате произошедшего погибли 6 человек, 43 получили различные ранения.