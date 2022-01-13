РИАМО - 13 янв. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в городе могут ввести ограничения, если система здравоохранения мегаполиса будет испытывать высокую нагрузку, сообщает газета «Известия».

Он уточнил, что введение новых ограничений зависит от числа пациентов, находящихся на лечении в больницах.

«Мы, безусловно, будем прибегать к ним (ограничениям – ред.) в случае, если такая необходимость возникнет, только когда ситуация будет на пределе мощности в наших медицинских учреждениях. <...> На примере последних волн мы видели, что мы вводили ограничения вместе только уже со всей страной, они были короткими и позволили практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые показатели заболеваемости», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, город с начала пандемии уже отработал алгоритм действий по введению ограничений, возникающих при вспышке заболеваемости Covid-19.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что сейчас в столице 30% из числа заболевших заражены новым штаммом «омикрон».

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