РИАМО - 13 янв. В четверг в столице и Подмосковье местами ожидается снег. Температура воздуха днем составит минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 7 – минус 5 градусов, по области - минус 8 – минус 3 градуса, что соответствует норме. Скорость юго-западного ветра не будет превышать 5-10 м/с, но местами порывы до 12-14 м/с.

Атмосферное давление достигнет отметки 743 мм рт. ст. Влажность воздуха составит порядка 80%.

Для большинства людей ослабление морозов и падение атмосферного давления по большей вероятности приведет к развитию метеообусловленных недомоганий. Прежде всего это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.