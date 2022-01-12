РИАМО - 12 янв. Материнский капитал и ряд других пособий проиндексируют в России по уровню инфляции - на 8,4%. Это произойдет с 1 февраля, сообщает РИА Новости.

В Минтруде РФ отметили, что речь идет о пособиях, которые не связаны с размером прожиточного минимума.

«Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки», — говорится в сообщении ведомства.

К примеру, размер маткапитала на 1 ребенка составит 524,5 тыс. руб, а на второго — 693,1 тыс. руб.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством страны заявил, что отдал кабмину поручение об индексации пенсий в РФ на 8,6%, повысив их относительно уровня инфляции.