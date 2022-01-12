РИАМО - 12 янв. В Подмосковье во время новогодних каникул прошла ежегодная Декада спорта и здоровья, в рамках которой было организовано более 500 спортивно-массовых мероприятий, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортивную программу организовали в каждом муниципалитете региона. Кроме катания на коньках и лыжах, были и хоккей в валенках, и соревнования по мини-футболу среди детских команд, и мастер-классы, и шоу сноубордистов, и ледовые эстафеты для всей семьи.

Одним из самых ярких мероприятий стала традиционная новогодняя Манжосовская лыжная гонка, которая прошла в Одинцовском округе. На старт вышли 500 любителей лыж разных возрастов.

«За дни новогодних каникул в физкультурно-массовых мероприятиях в Московской области приняли участие около 50 тыс. человек. Вместе с муниципалитетами мы старались максимально разнообразить досуг гостей и жителей региона в период праздников, начиная с 31 декабря и вплоть до окончания каникул – 9 января, чтобы у людей была возможность найти активности для себя и своей семьи на свежем воздухе, провести праздничные дни по-спортивному и с пользой для здоровья», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Он отметил, что ставка была сделана не только на зрелищность, но и на интерактив - чтобы все могли участвовать.

«Хоккей и футбол в валенках – отличный формат, который оценили жители Московской области. Это весело и доступно - то, что надо, чтобы поддерживать праздничное настроение, при этом, именно со спортивной составляющей», — заключил Абаренов.