РИАМО - 12 янв. Первые выплаты по переданным мерам социальной поддержки начнут поступать жителям столицы и Подмосковья уже 17 января. Ранее эти меры назначали и выплачивали органы социальной защиты населения, сообщает пресс-служба ПФР.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для неработающих граждан, имеющих детей, лиц, подвергшихся воздействию радиации, реабилитированных лиц, инвалидов (детей-инвалидов), имеющих транспортные средства по медицинским показаниям, военнослужащих и членов их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале.

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале.

С марта перечисление средств вернется к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

Тем, кто уже получает выплаты, не нужно никуда обращаться для переоформления – выплаты будут производиться Пенсионным фондом автоматически на реквизиты, указанные ранее.