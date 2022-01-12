РИАМО - 12 янв. Чтобы привести себя в порядок после новогодних праздников и настроиться на рабочий лад, следует заняться составлением планов на будущее, перестать ложиться спать поздно, а по утрам начать делать зарядку, сообщает РИА Новости.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что если вставать по утрам трудно, то зарядку можно начать делать прямо в постели.

«Есть несложные комплексы упражнений. Движения начнут разгонять кровь, и организм начнет просыпаться», — сказал Тяжельников.

Еще поднять настроение с самого утра поможет музыка. Она активизирует центральную нервную систему.

«Открывайте окна, впуская в комнату солнечный свет. Если за окном темно, то включайте электрический. Концентрация мелатонина будет снижаться от света, и сонливость начнет проходить», — добавил Тяжельников.

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