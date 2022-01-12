РИАМО - 12 янв. Температура воздуха в подмосковном Волоколамске снизилась до минус 20,8 градуса. Существенно похолодало также и в Можайске – до минус 19,2 градуса. Грядущая ночь станет самой холодной в регионе с начала года, сообщили в Гидрометцентре России.

В Клину в настоящее время столбики термометров опустились до минус 18,1 градуса, в Дмитрове – до минус 17,5 градуса, еще в нескольких округах – ниже минус 15 градусов.

На столичной базовой метеостанции ВДНХ зафиксированы морозы до минус 16 градусов. На Балчуге температура понизилась до минус 13,5 градусов, в Тушине – до минус 15,4 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие часы столбики термометров могут опуститься еще ниже. В столице похолодает до минус 20 градусов, в Подмосковье местами до минус 25-28 градусов.