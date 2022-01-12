РИАМО - 12 янв. В отдел МВД России по Пресненскому району столицы поступило заявление гражданина, из его автомобиля похитили портфель с деньгами. Денежные средства гражданина похитили из багажника Mercedes, сообщила РИАМО пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на Большой Грузинской улице еще 27 декабря. Автомобиль был припаркован возле банка, а похищенное имущество находилось в багажнике автомобиля. О похищении пострадавший сообщил полиции только 11 января.

Правоохранители проводят проверку в соответствии со статьями 144 и 145 УПК РФ.