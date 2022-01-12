РИАМО - 12 янв. В Подмосковье состоялось очередное заседание регионального штаба по реализации в области президентского проекта «Социальная газификация». Власти региона обсудили основные задачи по выполнению проекта на 2022 год, в том числе усиленную работу с гражданами и определение крайних точек газификации в населенных пунктах, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

«Работа с жителями региона по всем вопросам, межведомственное взаимодействие, и строительство ударными темпами – это лишь малый круг задач, который мы обязаны решить не откладывая на потом. Потому что перед нами стоит задача: к концу 2022 года выполнить программу «Социальной газификации» в Подмосковье в полном объеме», - сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

В 2022 году правительство Московской области намерено обращать особое внимание на показатель количества заключенных договоров на догазификацию по направленным АО «Мособлгаз» офертам.

Один из основных вопросов – получение согласия на подключение к частным газопроводам. По итогам 2021 года, из 152 частных линий газопровода, получено согласие на 123, нет решения по 29, из которых 20 находятся на рассмотрении в судебных инстанциях.

Также, по словам Самарина, важным аспектом является определение крайних точек газификации в населенных пунктах. Соответствующая задача была поставлена перед главами региональных муниципалитетов. Сейчас успешная работа в этом направлении уже проведена в Воскресенске, Егорьевске, Зарайске, Истре, Клину, Мытищах, Раменском округе и Электростали.

По итогам прошлого года Московская область стала лидером по реализации проекта «Социальной газификации» среди субъектов РФ.