РИАМО - 12 янв. Роспотребнадзор рекомендовал гражданам, столкнувшимся с постковидным синдромом, исключить из рациона питания сладкие продукты, а также алкоголь и жареные блюда, сообщает Федеральное агентство новостей.

Зачастую люди, страдающие от постковидного синдрома, испытывают проблемы с волосами, печенью, памятью и кишечником. При этом печень таких пациентов восстанавливается самостоятельно в течение некоторого времени. Длительность такого состояния занимает от 3 до 6 месяцев.

По мнению экспертов, исключить сладкое, жареное и алкоголь из рациона питания при постковидном синдроме следует для того, чтобы ускорить процесс восстановления печени.

Для восстановления когнитивных способностей при постковидном синдроме специалисты рекомендуют заучивать наизусть стихи и песни. В некоторых случаях врачи могут назначить пациентам препараты, улучшающие кровоснабжение мозга и функции нейронов.