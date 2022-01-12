РИАМО - 12 янв. В небе над Москвой грядущей ночью может появиться «алмазная пыль» - это редкое погодное явление происходит во время аномального холода и высокой влажности, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Эти мельчайшие кристаллы льда, отражая свет, будут сверкать как множество крошечных бриллиантов, что может привести к появлению таких оптических явлений, как ложная луна или солнце, световые столбы и т.д. В европейской мифологии их еще называют «око погоды», «солнечный волк», «петушиный глаз» и т.д. В любом случае, все эти явления и связанный с ними ореол вокруг источников света предзнаменуют плохую погоду», — написал Тишковец в своем Instagram.

Ночью в городе ожидаются 20-градусные морозы. На юге Подмосковья будет минус 15-20, на севере — минус 20-25, местами до минус 28 градусов.



«В предстоящую ночь в Москве ударят самые сильные с начала года морозы! На фоне повышенного атмосферного давления облака немного поредеют, и усилится радиационное выхолаживание приземного воздуха», — добавил Тишковец.