РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 янв. В четверг в подмосковном Домодедове стартуют ежегодные отчеты перед населением во всех микрорайонах и административных округах, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

На встречах озвучат отчет о проделанной работе на территории по итогам 2021 года, а также дадут ответы на волнующие жителей вопросы. С учетом ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на отчет будут приглашены лица из числа общественных помощников главы округа, представителей уличных комитетов, общественных советов, руководителей предприятий и учреждений, а также представителей общественной палаты городского округа Домодедово и другие.

Жители могут направить вопросы на почту территориального отдела администрации.

13 января отчет пройдет в микрорайоне Центральный; 18 января - в микрорайоне Авиационный; 20 января - в микрорайоне Западный; 25 января - в микрорайоне Белые Столбы; 27 января - в микрорайоне Северный; 1 февраля - в Повадинском административном округе; 3 февраля - в микрорайоне Южный; 8 февраля - в Никитском административном округе; 10 февраля - в Пахринском административном округе; 15 февраля - в Колычевском административном округе; 17 февраля - в Краснопутьском административном округе; 24 февраля - в микрорайоне Востряково; 1 марта - в микрорайоне Барыбино; 3 марта - в Растуновском административном округе; 10 марта - в Ямском административном округе и 15 марта - в Лобановском административном округе.

Электронные почты территориальных отделов администрации указаны на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».дю/д