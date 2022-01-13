РИАМО - 13 янв. За 2021 год москвичи подали более 36 тыс. заявлений по оформлению перепланировки в дистанционном формате. Это на 60% больше, чем за 2020 год, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Чаще всего собственники квартир согласовывали демонтаж и устройство ненесущих перегородок, изменение границ санузла, перестановку плит, раковин, унитазов и ванн», - рассказал Бирюков.

Он отметил, что внедрение онлайн-услуги по оформлению перепланировки человеку не нужно тратить время на пересылку документов. Это позволило сократить сроки получения решения.

«С 21 августа 2020 года госуслуга по согласованию перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид. Теперь подать заявление и направить документы можно в любое удобное время на официальном сайте правительства Москвы mos.ru», - напомнил Бирюков.

В дальнейшем вся информация по заявлению. А также принятое решение можно найти в личном кабинете на портале.

Бирюков добавил, что информацию о том, как воспользоваться этой онлайн-услугой, можно найти на сайте Мосжилинспекции. В формате видеоинструкции пользователю разъясняется порядок заполнения заявления, а также рассматриваются типичные ошибки.