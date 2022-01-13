РИАМО - 13 янв. Московская областная дума в четверг проведет первое заседание весенней сессии. В общей сложности на нем депутатам предстоит рассмотреть около 10 вопросов, сообщает пресс-служба парламента Подмосковья.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что в повестку включено утверждение вопросов к отчету губернатора о деятельности за 2021 год, также будут рассмотрены проекты законов, касающихся благоустройства и работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Кроме того, парламент уже сформировал план дальнейшей работы – около 80 пунктов на I квартал. Приоритетным направлением останется социальная политика, особое внимание уделят поддержке пенсионеров и детей-сирот.

Брынцалов добавил, что в планах также обсуждение вопросов, касающихся развития инициативного бюджетирования, обеспечения прав дольщиков и других.

Заседание начнется в 11:00. Его трансляция в онлайн-формате будет доступна на официальном сайте Мособлдумы.