РИАМО - 12 янв. Энергетики Пушкинского производственного отделения АО «Мособлэнерго» 13 января будут проводить технические работы на энергообъектах округа. В связи с этим на ряде улиц Красноармейска и по нескольким адресам в Пушкине отключат свет, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В Пушкине плановое отключение электричества планируется с 10:00 до 12:00 по адресам: территория Сосновка; ул. Садовая д. №№2-18, 13; Листвянский тупик д. №№1-6; Кольцовский проезд д. №№4-10, 7-11, 15; ул. Лермонтова д. №№2-7; Мамонтовский пр-д д. №№3, 5, 9, 16/3. В городе будут проводить аварийно-восстановительные работы на ВЛ 0,4 кВ.

В Красноармейске света не будет с 9:00 до 16:00 на ул. Садовая/Зеленая, ул, Садовая, ул. Калинина и ул. Гоголя. Энергетики планируют установить прибор учета РиМ.