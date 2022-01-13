РИАМО - 13 янв. В этот день свой профессиональный праздник отмечают журналисты и работники печатных изданий. А еще для России 13 января богато историческими событиями, например, запуском в оборот первой марки и открытием первой службы погоды.

День российской печати

13 января 1703 года по указу Петра I увидела свет первая русскоязычная газета «Ведомости». Полное ее название звучало так: «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Именно она положила начало созданию отечественных печатных СМИ.

В советское время профессиональный журналистский праздник переносили на 5 мая – дату выхода советской газеты «Правда», но в 1991 году вернули обратно на 13 января. С 1997 года в этот день проводится церемония вручения премии президента России в области СМИ.

Первый номер «Литературной газеты»

Спустя сто с лишним лет после выхода в свет «Ведомостей» в Петербурге была создана «Литературная газета» - старейшее отечественное периодическое издание. Ее первый номер вышел 13 января 1830 года.

Издание было создано в качестве площадки кружка литераторов, в создании газеты активно участвовали Петр Вяземский и Александр Пушкин. Еженедельник пользовался популярностью у аудитории, в нем можно было найти произведения российских писателей и переводы зарубежных авторов, например, Виктора Гюго или Эрнста Гофмана.

Издание дважды прекращали издавать и возобновляли снова. Оно привлекало внимание жандармерии своей страстной полемикой и публиковало лучших писателей и поэтов своего времени.

Первая служба погоды в России

flickr.com, Dave Crosby

В наши дни сложно представить себе ленту новостей без сообщений о погоде. За метеорологическими явлениями люди наблюдали еще с начала времен, указывали их в летописях, сохраняли память о климате прошлого в легендах. Однако систематически отслеживать погоду в России начали только в 1722 году.

С 1724 года по стране начали строить метеорологические станции, их сеть быстро разрослась и стала одной из лучших в мире. В 1856 году был организован телеграфный сбор данных.

Наконец 13 января 1872 года официально начала работу служба погоды России. В этот день в Главной геофизической обсерватории Санкт-Петербурга начали выпускать ежедневный бюллетень погоды, где были собраны метеорологический данные с разных станций.

Первая почтовая марка

13 января 1858 года (под Новый год по старому стилю) в обращение была запущена первая российская почтовая марка. Сегодня далеко не все понимают зачем нужны были эти маленькие кусочки бумаги, позже ставшие любимым предметом коллекционеров, а тогда этот день имел большое значение.

Появление марки было обусловлено далеко не тягой к украшательству конвертов, на самом деле ее создали в качестве знака, подтверждающего почтовую оплату. В почтовом ведомстве понимали, если на конверте наклеена марка, значит отправитель предварительно оплатил сбор за пересылку и доставку письма.

Первая марка была украшена гербом Российской империи и имела ценность в 10 копеек за лот, поэтому приходилось покупать и клеить сразу несколько таких знаков. Для удобства отправителей уже через 10 дней в оборот поступили 20-ти и 30-копеечные марки.

Васильев вечер

13 января - канун Васильева дня, когда по церковному календарю чествовали святителя Василия Кесарийского. Васильев вечер называли щедрым. Хозяйки старались наготовить богатый стол и угостить всех знакомых и соседей. Считалось, что тогда весь год пройдет в достатке.

Больше всего внимания уделялось блюдам из свинины, поскольку Василия считали покровителем свиноводства. Еще одни обычаем было варение каши. Ее готовили до рассвета, а потом рассматривали всей семьей. Неудачная вышла - к беде, пышная и вкусная - к счастью.

А еще из всех вечеров, когда разрешалось гадать, этот был самым удачным. Все нагаданное непременно сбывалось.