РИАМО - 12 янв. Около 65 тыс. человек посетили новогодние и рождественские ярмарки Подмосковья, проходившие в разных округах региона с 1 по 9 января, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Всего в Московской области за период с 1 по 9 января 2022 года проведено 38 ярмарок, в том числе в Воскресенске, Истре, Красногорске, Щелкове, Чехове и других городских округах», - написал Филимонов на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в ярмарках приняли участие и представили свои продукты более 100 фермеров и сельхозпроизводителей Подмосковья. Наибольшим покупательским спросом пользовались рыба, деликатесы и сыр.

Помимо гастрономических товаров, на ярмарке продавались новогодние украшения, валенки и изделия народных промыслов.