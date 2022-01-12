РИАМО - 12 янв. В Подмосковье планируют отремонтировать 4 тыс. многоквартирных домов в нынешнем году, в программу капремонта включено 3 757 домов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства.

В том числе будут проводить и ремонт кровли в 934 домах, фасадов в 715 домах, инженерных систем в 1 953 домах. Жилищные условия будут улучшены для 660 тыс. жителей Московской области.

«Хочу отметить, что программа 2021 года полностью выполнена. Перед нами стояла задача сделать более 2,3 тыс. домов, все работы выполнены. Более 350 лифтов заменено, более 1 тыс. кровель отремонтировано. На реализацию программы капремонта 3 757 МКД в 2022 году выделено 34 млрд рублей», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В рамках программы капитального ремонта прошлого года на территории Московской области отремонтировано 2 380 многоквартирных домов.

«В рамках трехлетнего плана 2020-2022 гг. будет проведен ремонт порядка 8 тыс. домов. Срок окончания действия договоров – 30 декабря 2022 года», - сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.