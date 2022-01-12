РИАМО - 12 янв. В 2022 году в Москве продолжится программа обновления городского транспорта. К транспортному парку столицы добавятся более 400 новых электробусов и свыше 300 вагонов метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках обновления транспортного парка Москвы в 2022 году город планирует приобрести: 336 вагонов метро, 400-500 электробусов, до 100 трамваев, а также 396 вагонов пригородных электропоездов.

«В обновлении городского транспорта акцент делаем на инновации и экологичность», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Мэр отметил, что в 2021 году на линии столичного метро было запущено 337 современных вагонов «Москва-2020». Трамвайный парк города получил 71 новый экземпляр и был обновлен на 87%.

В прошлом году в транспортный парк Москвы было закуплено 400 новых электробусов, а перед новогодними праздниками в первый рейс отправился тысячный электробус столицы.