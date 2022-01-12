РИАМО - 12 янв. Новый детский сад на 300 мест построят в поселке Новоивановское Одинцовского городского округа в 2023 году. Договор на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий уже заключен, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Завершено проектирование детского сада в поселке Новоивановское. Новое дошкольное учреждение будет рассчитано на 300 малышей. Построить объект и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году», - рассказал глава регионального Минстроя Владимир Локтев.

Проект детского сада предусматривает возведение здания общей площадью более 4 тыс. кв. м. На нижних этажах учреждения будут располагаться ясельные и младшие группы, на верхних - старшие и подготовительные.

Помимо групповых ячеек с игровыми и спальнями, в детском саду оборудуют музыкальный и спортивный залы, классы для занятий творчеством, пищеблок, медицинский пункт, а также необходимые административные и технические помещения.

На прилегающей к зданию территории будет благоустроен внутренний двор, а также появятся открытые игровые площадки с теневыми навесами.

Новый детский сад будет построен в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.