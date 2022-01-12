РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 янв. 8 подъездов отремонтировали в микрорайоне Северный Балашихи в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов вместе с депутатами Совета депутатов округа Вячеславом Крыловым и Антоном Орешковым, членом Общественной палаты Балашихи Александром Долговым проверил качество ремонта подъездов в доме №52 микрорайона Северный. Директор УК «Аметист» Татьяна Тельнова рассказала, что в 2021 году был выполнен ремонт в восьми подъездах многоквартирных домов микрорайона.

«Мы в доме №52 уже не первый раз. Встречались с жителями этим летом, которые вышли с инициативой проведения текущего ремонта. Спасибо управляющей компании за оперативность. Успели отремонтировать два подъезда – вставили окна, покрасили стены и потолки, заменили почтовые ящики, положили плитку на первых этажах. Стало чисто и светло, несмотря на то, что дом построен в 1957 году», - сказал Ефимов.

Депутат обратил внимание на проводку, которая неаккуратно идет по стенам подъезда.

«Замена проводки в домах - наш следующий шаг. Сейчас просчитываем смету для 7 домов», - отметила Тельнова.

Парламентарий попросил местных депутатов и члена Общественной палаты держать на контроле данный вопрос.

«У нас есть полное понимание с управляющей компанией. Как только будут известны сроки и объемы работ – доведем эту информацию до наших жителей», - подчеркнул Долгов.

Ранее в доме №52 микрорайона Северный были заменены трубы холодного и горячего водоснабжения, кровля. Всего в бывшем военном городке расположено 19 жилых домов.