РИАМО - 12 янв. Открыт прием документов на летнюю программу стажировки в правительстве Московской области. В ней могут участвовать студенты российских вузов. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.

Речь идет о программе «Стажировка в органах государственной власти Московской области», которая проводится с 2018 года.

Практику организовывает администрация губернатора Московской области для совершенствования кадрового потенциала государственной гражданской службы региона.

Популярность данного направления растет с каждым потоком стажеров. За 4 года на участие в программе уже подано свыше 1,6 тыс. заявок, 217 студентов отобраны в результате конкурсных испытаний и успешно прошли стажировку, из них 60 человек трудоустроены в госорганы Подмосковья.

На данный момент ведется прием заявок на 14-й поток стажировки, которая пройдет с 1 июня по 31 августа 2022 года. Продолжительность стажировки составляет 3 месяца.