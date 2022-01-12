РИАМО - 12 янв. Московские правоохранители задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в мошенническом хищении 500 тыс. рублей у 82-летней пенсионерки, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

Следствие установило хронологию событий: 82-летней пенсионерке на стационарный телефон позвонила девушка, представившаяся ее дочерью, и сообщила, что стала виновницей ДТП. После этого она попросила срочно передать ей деньги для оплаты лечения пострадавшего водителя.

Далее звонившая передала телефон «следователю», который сообщил, что 500 тыс. рублей необходимо снять со сберегательного счета и передать через курьера. Для правдоподобия происходящего мошенник попросил вместе с деньгами передать вещи дочери.

Пенсионерка выполнила указания и передала деньги приехавшему человеку. Позже женщина узнала, что на самом деле с ее дочерью все в порядке и обратилась к правоохранителям.

Они задержали 19-летнего приезжего, выполнявшего роль курьера. Подозреваемый рассказал, что внес похищенные средства на счета неустановленных лиц. Возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция ищет его соучастников.