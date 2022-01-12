РИАМО - 12 янв. Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил о готовности к диалогу с Россией по поводу ограничения ракетных арсеналов и ядерной политики. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее заявление Столтенберга прозвучало после переговоров с делегацией от российского МИДа.

По словам генсека, альянс готов подписать документ, аналогичный Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который прекратил действие в 2020 году.

Генсек также подчеркнул, что НАТО заинтересована в восстановлении работы своей миссии в Москве, а также российского дипломатического присутствия в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Ранее в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО. Его основной темой стали гарантии безопасности в Европе. Переговоры между сторонами длились более 4-х часов.