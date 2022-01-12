РИАМО - 12 янв. В результате столкновения двух легковушек на дороге в городском округе Чехов погиб водитель такси, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«ДТП произошло на 1-ом км автомобильной дороги «Чехов-Кресты». Столкнулись два легковых автомобиля. Один из них – такси, его водитель погиб», – пояснили в пресс-службе.

Правоохранительные органы в настоящий момент устанавливают причины аварии.

Ранее СМИ сообщали о том, что на дороге «Чехов-Кресты» возле Нового кладбища лоб в лоб столкнулись такси марки Renault Logan и Kia Sportage.