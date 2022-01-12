РИАМО - 12 янв. После новогодних каникул и праздничных застолий зачастую вернуться к привычному рациону бывает нелегко. Многие стремятся похудеть. Однако не все способы возвращения «в форму» одинаково полезны. Об этом сообщила врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Денисова.

«Хочу сразу сказать, что диетологи слово «диета» не очень любят, потому что это временное ограничение, связанное с заболеванием. Большинство модных диет – системы питания, но крайне несбалансированные», - рассказала Денисова.

Она объяснила, что модная сейчас кето-диета – одна из самых губительных, поскольку не предполагает употребления углеводов, которые дают человеку энергию. Эффект от нее действительно есть, но он быстро исчезает, оставляя поврежденные сосуды и почки.

Развенчала диетолог и миф об эффективности интервального голодания. В большинстве случаев нет никакого смысла не есть после 18:00.

«Важно, чтобы последний прием пищи был не позднее двух-трех часов до сна. Если вы ложитесь спать в девять часов, не есть после шести оправданно. Но если ложитесь в двенадцать, то просто будете голодать, а ночью организм потребует свое», - пояснила Денисова.

Большие интервалы между приемами пиши способствуют замедлению метаболизма, организм пугается и начинает делать запасы. Вместо похудения, человек начнет набирать вес. А вот разгрузочные дни действительно могут раскачать метаболизм.

«Бывают фруктовые и овощные, молочные, даже мясные и рыбные разгрузочные дни. Калорийность у них разная, но принцип один – такое питание ускоряет обмен веществ. Помните, что разгрузочные дни должны быть не чаще двух-трех раз в неделю и не идти подряд», - рассказала врач.

Она добавила, что голодание – это огромный стресс для организма, такое допустимо только под строгим наблюдением врача.

«У нас есть один сотрудник, который любит повторять: «Я представляю Институт питания, а не голодания». Пища – это необходимость, без нее мы не можем жить», - поделилась диетолог.

При похудении важно контролировать состав тела, понимать «что уходит». Пройти такое исследования можно в центрах здоровья или фитнес-клубах.