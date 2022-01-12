РИАМО - 12 янв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы американского рэпера Канье Уэста встретиться с Владимиром Путиным, сообщает Газета.ru.

По его словам, с творчеством исполнителя из США в Кремле «знакомы не столь глубоко, чтобы давать оценки». Информации о возможном приезде рэпера в Россию пока нет.

«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», — сказал Песков.

Ранее о возможном приезде музыканта в Россию в 2022 году сообщили иностранные СМИ. Канье Уэст намеревался встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также осуществить ряд бизнес-проектов. Об этом в интервью журналу Billboard заявил его советник Амир Судан.