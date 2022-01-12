РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 янв. Компания «Домтрансавто» в подмосковном Домодедове получила 11 новых автобусов, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Уже на днях они выйдут работать на линии. До конца января поступят еще 39 автобусов.

Автобусный перевозчик в Домодедове сменился 1 января, и за несколько дней поступило большое количество жалоб о несоблюдении расписания и некачественных автобусах.