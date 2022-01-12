РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 янв. Два новых поста скорой помощи работают на базе поликлиник в подмосковном Красногорске, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

В конце прошлого года в городском округе Красногорск открылись два поста скорой медицинской помощи. Первый пост открылся на базе Путилковской амбулатории КГБ №2, второй – в филиале Изумрудные холмы КГБ №1.

«Пост в Изумрудных холмах поможет улучшить доступность Скорой медицинской помощи для жителей не только этого микрорайона, но и для жителей Опалихи и Ново-Никольского», - сказал заведующий Красногорской подстанцией скорой медицинской помощи Виктор Нардит.

Сейчас на подстанции работают две бригады скорой медицинской помощи, которые располагаются там круглосуточно.

Новый пост скорой помощи в деревне Путилково был самым долгожданным для жителей микрорайона: раньше бригада выезжала с территории подстанции. Благодаря КГБ №2 было выделено помещение и сформирован пост на две бригады.

Каждая подстанция оборудована зоной отдыха, что позволяет мобилизовать сотрудников в экстренной ситуации и значительно сократить время.