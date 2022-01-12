РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. «Газель» столкнулась с легковым автомобилем на одном из перекрестков подмосковного Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Инцидент произошел в среду вечером в микрорайоне Климовск.

«Две машины («Газель» и легковой автомобиль - ред.) столкнулись на повороте на улицу 8 Марта с Симферопольской улицы», - сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 18:48 на данном промежутке автодороги образовалась пробка.