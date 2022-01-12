РИАМО - 12 янв. В природных парках Москвы 16 января пройдет зимний учет водоплавающих птиц. К мероприятию «Утиная перепись – 2022» присоединятся общественные организации, школьники и волонтеры, сообщает пресс-служба Мосприроды.

Мероприятие проведут в рамках Всероссийской акции «Серая шейка-2022». Такой мониторинг специально проводится в один выходной, чтобы миграция не повлияла на результаты.

«Цель мероприятия – узнать, какие виды пернатых зимуют в городе, собрать данные об изменении их численности и мест обитания. Ведь городская орнитофауна – это один из индикаторов экологической обстановки в городе и состояния водоемов», - сообщила заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова.

Присоединиться к переписи могут все желающие, специалисты советуют тепло одеться. Взять фотоаппарат, бинокль (если есть), мягкий простой карандаш и блокнот.