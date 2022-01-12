РИАМО - 12 янв. Более 220 купелей оборудуют на территории Подмосковья к празднику Крещения, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В Московской области планируется более 220 мест для крещенских купаний: 79 мест на открытых водоемах, 42 – на прудах, искусственных купелей на улице – 41 и 62 искусственных купели в помещении», – заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Все купели должны отвечать определенным требованиям, возле них будут дежурить представители профильных ведомств по безопасности.

Особое внимание уделяется комфорту – места купания должны быть оборудованы ведущими к ним деревянными настилами, лапником или сеном. Кроме того, должна быть удобная навигация, туалеты, теплые раздевалки, освещение территории, теплые зоны с горячим питьем и угощениями.

Сотрудники МТДИ, МЧС и органов местного самоуправления с 15 по 18 января проведут проверку готовности мест купания в части соблюдения мер безопасности, наличия инфраструктуры, а также транспортного обслуживания.

Ранее Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) подготовило интерактивную карту с местами крещенских купаний в регионе. Ее можно посмотреть по ссылке.