РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. Хоккейные матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) временно отменили из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, ближайший и последний матч с подольским ХК «Витязь» состоится 13 января, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах и высокой заразительностью вируса КХЛ приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых объявят позднее.

В ближайшее время с участием ХК «Витязь» состоится лишь один матч. Он пройдет 13 января. «Витязь» сразится с «Барысом». Начало в 19:30.