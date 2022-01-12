РИАМО - 12 янв. Первый построенный с нуля в России бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет длительностью около 30 минут, сообщает Федеральное агентство новостей.

В рамках первого испытательного полета экипаж летчиков-испытателей ПАО «Туполев» выполнил несколько маневров, позволяющих проверить летные качества машины.

«12 января с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М. Полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут», — сообщили в корпорации «Ростех», предприятия которой занимались разработкой модернизированного бомбардировщика.

Программа по производству модифицированной версии бомбардировщика Ту-160 была инициирована президентом Владимиром Путиным. В рамках проекта производства модернизированного самолета была восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий.

Для разработки новой версии ракетоносца сформировали специальную кооперацию металлургических и авиастроительных предприятий «Ростеха».

Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь», разработанный в СССР, является самым тяжелым боевым самолетом в мире. Бомбардировщик предназначен для поражения ядерными и обычными ракетами стратегических целей противника.

Ту-160 установил 44 мировых рекорда, в том числе по скорости и высоте полета. «Белый лебедь» получил множественное признание мировых экспертов и считается одной из самых одной из самых опасных военных машин в мире.