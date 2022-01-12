РИАМО - 12 янв. Мужчина с топором ворвался в ресторан KFC в столичном районе Биберево, передает РЕН ТВ.

Инцидент случился вечером 10 января, однако известно о нем стало только в среду. Мужчина зашел в кафе, после чего достал из сумки топор и начал себя агрессивно вести, размахивая им.

Согласно кадрам с камер наблюдения, мужчину задержали приехавшие на вызов полицейские. После этого дебошира госпитализировали в психиатрическую больницу.

Ранее СМИ сообщали, что вооруженный ножами мужчина в розовом платье попытался напасть на прихожан в столичном храме в районе Измайлово. Задержанного передали бригаде психиатрической помощи.