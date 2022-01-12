РИАМО - 12 янв. В Минфине РФ подсчитали объем расходов на индексацию страховой пенсии в этом году с превышением уровня инфляции в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина. Сумма составит 549,7 млрд рублей, сообщает ТАСС.

«Индексация страховых пенсий в 2022 году была предусмотрена на уровне 5,9%. В бюджете Пенсионного фонда РФ на это предусмотрено 377 млрд рублей», - сказали в пресс-службе Минфина.

Теперь при индексации на уровне 8,6% потребуется еще 172,7 млрд рублей.

Средняя пенсия неработающего пенсионера в стране в случае такой индексации составит 18 984 рубля. Это затронет 30,8 млн человек.

«Данное решение президента как раз окажет поддержку доходам населения в текущих условиях», - отметили в Минэкономразвития России.