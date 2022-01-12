РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. В подмосковном Подольске крещенские купания пройдут на четырех площадках в ночь на 19 января, для горожан подготовят купели, будут бесплатно раздавать горячий чай и баранки, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ночь на 19 января традиционно состоятся крещенские купания, для которых на территории округа определили 4 организованные площадки: парк культуры и отдыха имени Талалихина (улица Рабочая, 5б); парк культуры и отдыха «Дубрава» (улица Победы, 3); Детский парк культуры и отдыха (улица Заводская, 6А) и водоем «Южный» (улица Молодежная, 2А).

Для горожан будут подготовлены парковки для автотранспорта, искусственные купели с деревянными настилами для комфортного подхода к воде, теплые раздевалки с лавками для переодевания, обустроены теплые зоны с очагами. Организованы бесплатная раздача горячего чая с баранками, выдача полотенец и пледов. Налажена взаимосвязь со службами правоохранительных органов, МЧС, волонтеров, спасателей, скорой медицинской помощи.

Также отработан вопрос с освящением и музыкальным оформлением крещенских купаний. В эфире будут звучать рождественские песнопения.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактическим мерам против Covid-19, все площадки будут обеспечены антисептиками и масками. Вода для купелей будет доставляться централизованно службами МУП «Водоканал».