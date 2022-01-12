РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 янв. В текущем году по просьбе жителей будет благоустроена территория для выгула собак на улице Струве в Балашихе, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов провел прием населения Балашихи и Реутова в общественной приемной на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Житель Октябрьской улицы Сергей Мещеряков попросил депутата оказать содействие в обустройстве огороженной площадки для выгула собак вблизи их домов, где они смогут выпускать своих питомцев побегать и это будет безопасным для прохожих.

Ефимов сообщил, что в нынешнем году по программе инициативного бюджетирования региона будет благоустроена территория для выгула собак на улице Струве в микрорайоне Железнодорожный.

«Это будет наш первый совместный эксперимент с жителями по обустройству собачьей площадки в рамках данной программы. Предварительно он еще должен пройти рейтинговое голосование на портале «Добродел» и я надеюсь, что горожане его поддержат. Из областного бюджета на эти цели выделено 1,3 млн рублей», - сказал Ефимов.

Он добавил, что также предусмотрено софинансирование из муниципального бюджета и средства граждан.

«Давайте посмотрим, как будет сделана эта площадка, а на 2023 год – включим ваш проект. Я поддержу инициативу. Таких обращений по обустройству площадок для выгула собак от жителей Балашихи становится все больше. Важно обобщить эту информацию и при очередном планировании благоустройства дворовых территорий, предусмотреть средства и на прогулочные газоны для братьев наших меньших», - отметил Ефимов.

Он также попросил подобрать участок земли на улице Октябрьской, чтобы согласовать место размещения площадки для выгула собак с администрацией Балашихи.

Другой заявитель Наиль Исмаилов посетовал на затянувшийся снос ветхих домов на Керамической улице, где люди ждут расселения с 90-х годов.

«Говорят, город заключил договор с инвестором несколько лет назад на расселение, но ничего не делается и никто не может дать четкой информации», - пояснил мужчина.

Ефимов сообщил, что сделает запрос в министерство строительного комплекса региона для разъяснения ситуации.

«Если инвестор поторопился и теперь не имеет средств для расселения горожан, то он должен отказаться от проекта. Если нет инвестора на данной территории, значит, муниципалитету необходимо признавать данные дома аварийными и участвовать в федеральных и региональных программах. На эти цели ежегодно выделяются значительные средства», - отметил депутат.