РИАМО - 12 янв. За прошедший год на территории столицы появились еще свыше 3 тыс. точек подключения к городскому Wi-Fi. Теперь бесплатный интернет есть на автовокзалах, автостанциях, в театрах и спорткомплексах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К беспроводной сети подключили театр «Содружество актеров Таганки», Московский академический театр им. Маяковского, спортивные центры «Яуза» и «Медведково Арена». Выход в интернет теперь есть в центре реабилитации инвалидов «Царицыно», во многих детских школах искусств и домах культуры в районах», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сеть городского Wi-Fi продолжает расширяться. В общей сложности на территории Москвы функционируют более 22 тыс. точек. Их можно найти в общежитиях для студентов, музеях, на улицах и в парках.

За 2021 год пользователи подключились к беспроводной сети более 127,5 млн раз и передали более 13 млн Гб трафика.