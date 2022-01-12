РИАМО - 12 янв. В прошлом году в 37 подмосковных парках культуры и отдыха появились новые модульные туалеты. Их установили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«В 2021 году по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича мы запустили программу по установке современных туалетов в парках. Всего в прошлом году 37 оборудованных пандусами туалетных модулей появились в парках культуры и отдыха 22 городских округов», - рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Модули установили в 3 парках Богородского округа («Липовая аллея» «Волхонка» и Городской парк Ногинска), 3 парках Дмитровского округа («Березовая роща», «Сосновый бор» и «Подлипичье»), 3 парках Мытищ («Стрекалова» «Перловский» и «Яуза»), 3 парках Одинцовского округа (Героев 1812 года, «Захарово» и «Величъ»), в 2 парках Каширы (городской и «Дубовая роща») и 2 парках в Клину («Петровский» и «Времена года»).

Туалеты также обустроили в парке «Елочки» Домодедова, в парке Мира в Коломне, в Тихомировком парке в Видном, в Лотошинском парке культуры и отдыха, парке им. Лапса в Люберцах, парке культуры и отдыха Павловского Посада, парке «Набережная выстрел» в Солнечногорске, «Солнечный берег» в Талдомском округе, парке при МУ «КДЦ города Фрязино».

Кроме того, модульные туалеты установили в парках округа Подольск («Березки, парке села Сынково и поселка МИС), 2 парках Реутова («ДК Мир» и «Фабричный пруд»), 2 парках Химок («Два берега» и «Яковлево»), 3 парках округа Чехов («Дубки», мкрн. Венюково и д. Манушкино), а также в парке «Сказочный Сергиево-Посадского округа и парке «Серебряных» в Серебряных прудах.

В каждом модуле предусмотрено 2 кабины, одна из которых оборудована для маломобильных граждан и оснащена пеленальным столиком. В каждой кабинке есть унитаз, раковина, зеркало, диспенсеры с антисептиком, мылом, бумажными полотенцами и туалетной бумагой. Помещения имеют систему обогрева и световую индикацию.