РИАМО - 12 янв. Житель Одинцовского округа признан виновным в преступлениях против половой неприкосновенности двух 12-летних девочек и приговорен к 20 годам колонии, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

57-летний мужчина снимал происходящее на видео и шантажировал своих жертв с декабря 2019 по сентябрь 2020 года. Насильственные действия сексуального характера проходили в квартире, расположенной в деревне Бутынь.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.