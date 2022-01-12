РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 янв. С 27 декабря по 9 января сотрудники ГИБДД Люберец выявили более 70 нарушений перевозки пассажиров в ходе рейда «Ребенок-пассажир-пешеход!», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Цель оперативно-профилактического мероприятия – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, предупреждение и пресечение нарушений детьми ПДД в качестве пешеходов, ужесточение контроля за выполнением водителями правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 72 нарушения перевозки пассажиров без пристегнутых ремней безопасности, 266 нарушений непредоставления преимущества в движении пешеходам или иным участникам движения, 46 нарушений требований к перевозке детей. Также за две недели зафиксировали 246 нарушений ПДД пешеходом или пассажиром транспортного средства.