РИАМО - 12 янв. В прошлом году в Московской области достигнуты рекордные показатели по введению в эксплуатацию мелиорируемых земель, плановые показатели перевыполнили вдвое, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

На площади 1880 га проведены гидромелиоративные мероприятия (реконструкция и строительство гидромелиоративных систем). Это лучший показатель за последние 8 лет.

«Мелиорация является неотъемлемой составляющей современного технологического сельского хозяйства. Правильно проведенные мелиоративные мероприятия позволяют минимизировать климатические риски, добиться гарантированного урожая и даже значительно повысить его», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Достигнуть таких высоких результатов стало возможным за счет выделения дополнительных финансовых средств из бюджета Московской области на субсидирование гидромелиоративных мероприятий. Основные объемы работ выполнены в Дмитровском и Коломенском городских округах.

В последние годы активным строительством оросительных систем занимаются производители ягод в городском округе Шаховская и городском округе Щелково.