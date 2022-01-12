РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 янв. В подмосковном Щелкове за прошедшие сутки выявили 4 новых случая коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 10 678 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

За прошедшие сутки в Московской области выявили 1 238 случаев Covid-19.

В регионе за все время пандемии подтверждено 654 309 случаев инфицирования коронавирусом. Скончался 12 601 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 604 111 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.