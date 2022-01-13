Как помочь бездомному человеку зимой

1

Бездомные люди сталкиваются со множеством трудностей. У них нет еды и воды, одежды по погоде, они не могут принять душ. Зимой им становится особенно трудно. Ежегодно сотни людей умирают от переохлаждения или теряют здоровье от долгого пребывания на улице.

Если вы увидели человека, похожего на бездомного, подойдите к нему и спросите, чем вы можете помочь. Возможно, у замерзающего есть дом, но он просто не может в него попасть: человек может страдать от проблем с памятью, со здоровьем в целом или находиться в состоянии алкогольного опьянения. В случае, если ему действительно некуда идти и нечего есть, спросите, что вы можете для него сделать. Каждый имеет право как принять поддержку, так и отказаться от нее.

Без согласия человека можно действовать лишь в случаях, когда он находится без сознания, ранен, уснул на морозе, или же в его поведении можно заметить признаки инсульта. Тогда следует позвонить в скорую по телефонам 103 или 112 – необходимую помощь по экстренным показаниям должны предоставить любому человеку вне зависимости от наличия документов или гражданства РФ.