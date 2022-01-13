Как помочь бездомному человеку зимой

Спросите, нужна ли человеку помощь
Бездомные люди сталкиваются со множеством трудностей. У них нет еды и воды, одежды по погоде, они не могут принять душ. Зимой им становится особенно трудно. Ежегодно сотни людей умирают от переохлаждения или теряют здоровье от долгого пребывания на улице.
Если вы увидели человека, похожего на бездомного, подойдите к нему и спросите, чем вы можете помочь. Возможно, у замерзающего есть дом, но он просто не может в него попасть: человек может страдать от проблем с памятью, со здоровьем в целом или находиться в состоянии алкогольного опьянения. В случае, если ему действительно некуда идти и нечего есть, спросите, что вы можете для него сделать. Каждый имеет право как принять поддержку, так и отказаться от нее.
Без согласия человека можно действовать лишь в случаях, когда он находится без сознания, ранен, уснул на морозе, или же в его поведении можно заметить признаки инсульта. Тогда следует позвонить в скорую по телефонам 103 или 112 – необходимую помощь по экстренным показаниям должны предоставить любому человеку вне зависимости от наличия документов или гражданства РФ.
Поделитесь едой, а не деньгами
Бездомный может попросить денег, однако давать их ему не стоит. Нередко оказавшиеся на улице начинают злоупотреблять наркотическими веществами или алкоголем. В холодное время года напитки с содержанием спирта способствуют расширению кровеносных сосудов, из-за чего тепло быстрее покидает организм, а это может привести к переохлаждению.
Если человек готов получить от вас помощь, поделитесь с ним горячим чаем. Купите бездомному еду, которую не нужно готовить: сыр, колбасу, печенье или консервы. Можно также приобрести безрецептурные лекарства и средства первой медицинской помощи: пластыри, бинты, мази и антисептики.
В случае, если человек просит денег на возвращение домой, стоит купить ему невозвратный билет – возвратные билеты можно сдать в кассу и получить наличные.
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Отдайте ненужные одежду и обувь
Бездомным почти всегда нужна одежда, а зимой дополнительный ее слой позволит не замерзнуть на улице. Человеку можно отдать ненужные свитера, джинсы или ботинки.
Одежда должна быть теплой, чистой, с исправными молниями. На ней должно быть достаточно пуговиц, а у ботинок должны быть шнурки, если модель их предусматривает. Также бездомным пригодятся носки, шарфы, шапки, варежки и нижнее белье.
Расскажите, где человеку могут помочь
Распечатайте список телефонов и адресов организаций, которые оказывают помощь бездомным, и передайте их человеку. Например, можно напечатать московский «Справочник бездомного», листовку «Ночлежки» или православной службы помощи «Милосердие».
Благотворительные фонды и некоммерческие организации могут предоставить бездомному одежду, еду или ночлег, помочь с оформлением документов и даже с трудоустройством. Например, «Ночлежка» дает консультации по юридическим и социальным вопросам, позволяет принять душ и получить средства личной гигиены бесплатно. Служба помощи бездомным «Ангар спасения» православной организации «Милосердие» помогает получить экстренную помощь и вернуться домой приезжим.
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Вызовите «Социальный патруль»
С 2009 года в Москве работает «Социальный патруль». Его сотрудники – соцработники с большим опытом.
Бригада «Социального патруля» может оказать необходимую помощь бездомному на месте или же отвезти его в Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки и его территориальные отделения. Там человек сможет согреться, получить еду и переночевать, при этом у него не будут спрашивать никаких документов.
Но не нужно при виде бездомного молча вызывать «Социальный патруль». В этой ситуации важно получить согласие человека и объяснить ему, что за машина к нему приедет и куда его доставит. Помощь бездомному будут оказывать только с его согласия. Если человек откажется, «Социальный патруль» просто уедет.
Бригады «Социального патруля» работают круглосуточно. Их можно вызвать по телефонам +7 (499) 357-01-80, +7 (495) 720-15-08 и 112.
Помогайте благотворительным фондам
Вы можете помочь бездомным, поддержав благотворительные организации. В фонды можно принести ненужные вещи или перевести деньги. Также помочь оставшимся на улице можно в качестве волонтера.
Вот лишь некоторые организации, оказывающие поддержку бездомным в Москве: «Ночлежка», «Милосердие», «Небомживы», «Люди-Добрые», «Справедливая помощь доктора Лизы».
Больше организаций, помогающих оказавшимся на улице, можно найти в «Справочнике бездомного».
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